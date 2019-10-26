عنف بالعراق وإرهاب حزب الله بلبنان.. نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية"

في نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية" لهذا اليوم، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي عالم السياسة تتابعون: حرق ودهس وقنص.. مليشيات إيران تستهدف متظاهري العراق، ومحللون: أردوغان يخفي تدخله في ليبيا بتصريحات استعمارية، وواشنطن تتراجع عن سحب جميع قواتها بسوريا وتدرس إرسال دبابات، وأنصار حزب الله يرهبون المتظاهرين والجيش اللبناني يتدخل، وقرقاش يثمن جهود السعودية في اليمن ويدعو للتركيز على مواجهة الحوثي، وأكتوبر في العراق.. غضب شعبي يحرق النفوذ الإيراني، واستطلاع: تراجع تأييد الأتراك لحزب أردوغان خلال عام، وضربات الجيش الليبي تدفع مليشيات مصراتة للهروب من طرابلس.

Advertisements

كما تقرأون: العراق يفرض حظرا للتجوال على 6 محافظات في الجنوب، واجتماع بالخرطوم الأحد للتنسيق بشأن التفاوض مع الحركات المسلحة، وقرقاش: نقف مع أفغانستان في سعيها لتحقيق السلام، والبرهان: رفع السودان من قائمة الإرهاب أبرز التحديات، وجوتيريس يدعو إلى "الحوار" لحل الأزمة في لبنان، ومسؤول أممي يشيد بالشراكة بين الخرطوم وجوبا، والمرصد: عشرات الآليات الأمريكية تدخل سوريا قادمة من العراق، واحتجاجات العراق.. 40 قتيلا و2000 جريح برصاص مليشيا إيران، ومنظمتان حقوقيتان تتهمان تركيا بترحيل سوريين قبل اجتياح الشمال، والقضاء العراقي يطالب بالقبض على المتهمين بقضايا الفساد، وإصابة 289 شرطيا بجروح في أعمال العنف بكتالونيا، والأرجنتين تنتخب رئيسها على وقع أزمة اقتصادية عميقة.

وفي الاقتصاد تطالعون: روسيا تتعاون مع السعودية لتعزيز استقرار سوق النفط، وأمريكا والصين تقتربان من إتمام بعض بنود اتفاق التجارة، وإثيوبيا تخطط لبناء خط أنابيب أوغادين - جيبوتي للنفط، والبنك الصناعي والتجاري الصيني يحقق أرباحا تفوق التوقعات، و"شل" و"إكسون" تسددان للصومال 1.7 مليون دولار لرخصتي نفط، وتقارب صيني برازيلي على خلفية حرب التجارة مع واشنطن، والعجز الأمريكي في 2019 الأعلى منذ 7 سنوات.

كما تتناول "العين الإخبارية" في الأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديو آخر تطورات الأحداث الرياضية والفنية والمتنوعة، إلى جانب مجالات الثقافة والصحة والمجتمع والتكنولوجيا والسيارات.

للاطلاع على التفاصيل والمزيد اضغط هنا