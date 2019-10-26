ناشطة المناخ تونبري تقود حشدا في فانكوفر

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الناشطة المناخية جريتا تونبري تلقي كلمة أمام حشد في فانكوفر بكولومبيا البريطانية بكندا يوم الجمعة

ألقت الناشطة المناخية جريتا تونبري كلمة أمام حشد في فانكوفر بكولومبيا البريطانية بكندا في أول مرحلة من حملة عالمية تدعو فيها لاتخاذ خطوات لمعالجة قضية تزايد الانبعاثات الكربونية.

وتقوم الفتاة السويدية البالغة من العمر 16 عاما بجولة في أمريكا الشمالية تقود فيها إضرابات شبابية لإلقاء الضوء على قضايا المناخ بعدما تحدثت أمام قمة المناخ في الأمم المتحدة الشهر الماضي ونددت في كلمة مؤثرة بزعماء العالم للتباطؤ في التصدي لظاهرة ارتفاع درجات الحرارة.

ومن على درجات متحف فانكوفر للفنون خاطبت تونبري الحشد يوم الجمعة قائلة ”على من هم في السلطة أن يدركوا ما يفعلونه من أجل أجيال المستقبل... لسنا مجرد صغار يفرون من المدرسة. نحن موجة تغيير لا يمكن وقفها إن اتحدنا“.

وقال منظمو التجمع في فانكوفر إن الهدف من أول مسيرة مناخية بعد الانتخابات التي شهدتها كندا وأعلنت نتائجها الأسبوع الماضي هو إظهار إصرارهم للحكومة.

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وقدرت الشرطة عدد المشاركين في المسيرة التي جابت أنحاء وسط فانكوفر بنحو 8000 محتج من جميع الأعمار يتقدمهم قارعو طبول ومنشدون من السكان الأصليين رافعين لافتات ورايات.

وبدأ الاحتجاج بمؤتمر صحفي يعلن اتخاذ 15 فتى وفتاة من كندا إجراء قانونيا ضد الحكومة الاتحادية لعدم تحركها للحد من التغير المناخي. وخاطب زعماء للسكان الأصليين الحشد أيضا.

وقال ألبير لالوند (17 عاما) وهو من مونتريال ”بدلا من أكون في مدرستي اضطررت للمجيء هنا اليوم لأرفع دعوى على حكومتي... ضميري لا يسمح لي سوى بالكفاح في كل يوم من عمري“.

وكندا هي رابع أكبر منتج للنفط والغاز في العالم وتسعى حكومة رئيس وزرائها جاستن ترودو لإحداث توازن بين خفض الانبعاثات الكربونية ونمو قطاع الطاقة الذي يسهم بنحو 11 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي.