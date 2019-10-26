صحيفة: الخطر الأول على لبنان هو "حزب الله" الإرهابي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 أكتوبر 2019

بيروت - الخليج 365

كتبت صحيفة خليجية تحت عنوان " لبنان الجميل " .. " لبنان بلد عربي أكد في ظل قسوة الظروف المعاشية، أنه ينتمي لأمة يتباهى بها كما تبادله هي ذات المشاعر.



وأضافت صحيفة" الوطن" الصادرة اليوم السبت - تابعها "الخليج 365" - ورغم كل سطوة الترهيب الذي يمارسه " حزب الله " الإرهابي في محاولة كسر المظاهرات وتفريق الاحتجاجات، لكنه فشل ولم تزد المحاولات التي يتبعها المعتصمون إلا إصرارا على رفض العنجهية ".

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وقالت الصحيفة إن انتفاضة مدن الجنوب اللبناني قد هزت أسس الطغيان التي تمارسه القوى والمليشيات على من تعتبرهم حاضنتها وفي المناطق المحسوبة عليهم، حيث كانت المطالب المحقة كفيلة برفع الصوت عاليا في مواجهة جنون التخويف والترهيب الذي أرادوه وسيلة لكبت الأصوات".

وأضافت " لقد كان لبنان رائعا عندما نزل قرابة المليونين من أبنائه مفترشين أراضي الساحات والشوارع والميادين على امتداد مدنه وقراه وهم يصدحون بعالي الصوت لا للطغمة السياسية بمختلف ألوانها وتشكيلاتها، لا للأحزاب، لا للطائفية ".

ولفتت في افتتاحيتها إلى أن المتظاهرين أكدوا أن الخطر الأول على لبنان، هو " حزب الله" الإرهابي، وكانت المناطق المحسوبة عليه دليلا على صرخة الظلم الذي يعيشه سكان تلك المناطق، ولم يتوان أحد عن القول بصوت عال يكفي ولم نعد نريدكم وارحلوا جميعكم دون استثناء ".