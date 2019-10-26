صحيفة تتحدث عن التظاهرة العالمية التي تستضيفها الإمارات كأول دولة في المنطقة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 أكتوبر 2019

أبو ظبي - الخليج 365

قالت صحيفة خليجية في افتتاحيتها " لا تقف أهمية بطولة العالم للروبوتات والذكاء الاصطناعي التي تستضيفها الإمارات بمشاركة 191 دولة، في كونها تجمع أهم المبدعين والمبتكرين الشباب في العالم، وإنما هي بمثابة ترسيخ لمكانة الدولة كباحث عن أهم الحلول لكثير من التحديات المتعلقة بالاستدامة، وتوظيف التكنولوجيا فيها " .



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وأشارت صحيفة" الاتحاد "الصادرة اليوم السبت - تابعها" الخليج 365"إلى أن هذه التظاهرة العالمية، تحرص في كل مرة، على حث أكبر عدد من العقول الشابة لتوظيف مهاراتهم في خدمة كوكب الأرض، بحيث يطرح المشاركون حلولا لحماية المحيطات من الملوثات والنفايات، عبر استخدام الذكاء الاصطناعي، وهذه مهمة تجسد نبل الرسالة الإماراتية في خدمة البشرية.

ولفت إلى أن التظاهرة التي تستضيفها الإمارات كأول دولة في المنطقة تعكس أهميتها عالميا وتمتعها بالمقومات كافة لاحتضان مثل هذه التظاهرات، خاصة في ظل البرنامج الذي وضعته الدولة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات، واستطاعت تحقيق إنجازات واضحة فيه، أهمها تربية النشء على الإبداع، وتأمين كل ما يلزم في المؤسسات التعليمية والمعاهد لتحفيز الباحثين والمبدعين على تحقيق الابتكارات التي تخدم المسار التنموي.

واختتمت " الاتحاد " افتتاحيتها بالقول " لا شك أن صناعة المستقبل والثورة الصناعية الرابعة، تقوم في بنيتها الرئيسة على الذكاء الاصطناعي، وهو ما أدركته الإمارات مبكرا، وربطت كثيرا من أهدافها المستقبلية بتوظيف هذا الذكاء لتطوير القطاعات الحيوية، ما يضعها بين مصاف الدول التي تستشرف المستقبل بخطوات واثقة "