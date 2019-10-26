العراق.. استمرار حظر التجوال في عدد من المدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 أكتوبر 2019

متابعات_الخليج 365

أعلنت السلطات العراقية، اليوم السبت، تشرين الأول 26، 2019، فرض حظر تجوال جزئي في السماوة مركز محافظة المثنى، بسبب استمرار التظاهرات.

في حين أعلنت الديوانية تعطيل الدوام الرسمي غدا الأحد واستمرار حظر التجوال.

إلى ذلك أكدت قيادة العمليات المشتركة العراقية، اليوم السبت، أنها ستتعامل مع قاتلي المتظاهرين بحزم وقوة وفقا لقانون مكافحة الإرهاب.

وقالت القيادة في بيانها: "في الوقت الذي تشهد فيه البلاد تظاهرات للمطالبة بالحقوق التي كفلها الدستور العراقي، فقد استغل البعض هذه التظاهرات وعمل على قتل المواطنين، وإصابة آخرين وحرق الممتلكات العامة والخاصة ونهبها، دون أي واعز ضمير".

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وتابعت: "إن قواتنا الأمنية البطلة بجميع صنوفها ستتعامل مع هؤلاء المخربين المجرمين بحزم وفقاً لقانون مكافحة الإرهاب".

واعتبرت قيادة العمليات المشتركة "هذه التصرفات غير القانونية جريمة يجب التعامل الفوري معها بشكل ميداني وعاجل".

كما حذرت القيادة "من العبث بأمن المواطنين" مشيرة إلى أنه "سيكون هناك إجراءات صارمة بحق هؤلاء الذين لا يمتون للمتظاهرين السلميين بصلة".

ودعت المتظاهرين إلى "التبليغ عنهم (المخربين) وعدم السماح لهم بالتواجد في صفوفهم".