تصريحات عنصرية جديدة لأردوغان ضد الإكراد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 أكتوبر 2019

متابعات_الخليج 365

أطلق الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، تصريحات عنصرية جديدة ضد الإتراك خلال تبريره للعدوان العسكري على مناطقهم شمال شرق سوريا والتي تسببت بنزوح عشرات الآلاف من المواطنين الأكراد بعائلاتهم وأطفالهم .



وقال "هذه المناطق تلائم عيش المواطنين العرب ولا تلائم عيش المواطنين الأكراد الذين يتناسب معهم العيش فقط في المناطق الصحراوية" .

وتوعد أردوغان في تصريحاته، السبت الماضي، لهيئة الإذاعة والتلفزيون التركية TRT، المسلحين الأكراد إن ظهروا في المنطقة الآمنة بسوريا بعد فترة الانسحاب بأن تركيا ستستخدم حقها في سحقهم.

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يذكر أن قوات سوريا الديمقراطية رفضت، الخميس، العرض الروسي بالانسحاب من مناطق في شمال سوريا، مقابل وقف العدوان التركي، بحسب ما نقل المرصد السوري عن مصادر قيادية في قسد.

وأوضح المرصد أن قيادة "قسد" رفضت العرض الروسي بانسحاب قواتها من الحدود أو فتح المجال لهجوم تركي، واعتبرت ذلك "ابتزازا مرفوضا بشكل قاطع، ولا يتناسب مع حجم ودور روسيا كدولة عظمى وفاعلة في الملف السوري".

كما أكدت القوات الكردية أن عناصرها معنيون بالدفاع عن الحدود والشعب السوري مهما كان الثمن، وأن المشكلة تكمن في الإطار السياسي الذي يجب أن تلعب روسيا فيه دورا فاعلا لإيجاد حل سياسي.

وكان نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، أعلن في وقت سابق الخميس، أن القوات الكردية بدأت الانسحاب من مناطق في سوريا قرب الحدود التركية، وفق ما ذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء.