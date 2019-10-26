شكرا لقرائتكم خبر عن مليشيا الحوثي تنهب حصص التموين الغذائي من برنامج الغذاء العالمي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (عدن)

أكد وزير الإعلام اليمني معمر مطهر الأرياني أن ‏مليشيا الحوثي المدعومة من إيران مستمرة في سرقة حصص التموين الغذائي المخصصة من برنامج الغذاء العالمي لموظفي عدد من المصالح الحكومية، بينها مؤسسة الثورة للصحافة والطباعة والنشر.

وأوضح الإرياني في تصريح إلى وكالة الأنباء اليمنية أن عدد من موظفي مؤسسة الثورة في صنعاء كشفوا تلقيهم اتصالات من برنامج الغذاء العالمي للمرة الثانية للتأكد من وصول حصصهم الغذائية، مؤكدين عدم تسلمهم أي مخصصات للأشهر الثلاثة الأخيرة رغم إثارة القضية إعلامياً قبل أشهر إثر كشفهم عمليات نهب منظمة لمخصصاتهم طيلة الأشهر الماضية.

وطالب الأرياني برنامج الغذاء العالمي بإعادة النظر في عمله في مناطق سيطرة المليشيا الحوثية وتقييم أداء المنظمات «الوسيطة» التي تخضع في الغالب لسيطرة المليشيا، مشيرا إلى ضرورة مراجعة الأداء والعمل على ضمان وصول المساعدات الإنسانية لمستحقيها ممن نهبت المليشيا الحوثية المدعومة من إيران مرتباتهم وفقدوا أعمالهم ومصادر دخلهم جراء الحرب التي فجرها الانقلاب.