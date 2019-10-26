شكرا لقرائتكم معلومات جديدة عن خاطف المقاتلة الكردية التي سيقت للذبح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، هوية أحد المسلحين الذي ظهر في الشريط المصور والصور الخاصة بأسر مقاتلة ضمن وحدات حماية المرأة، والذي ظهرت فيه جماعته المسلحة تتوعد المرأة بالذبح.

وأكد المرصد أن هذا الشخص يُدعى ياسر عبد الرحيم، ويحمل رتبة رائد ضمن فيلق الشام المقرب من جماعة الإخوان المسلمين في سوريا والمنضوية ضمن الجيش الوطني السوري الموالي لتركيا، مشيرا إلى أنه شارك في عمليتي درع الفرات وغصن الزيتون.

وكشف المرصد أن عبد الرحيم هو مؤسس فيلق المجد المدعوم من تركيا بشكل مباشر، وينحدر من قرية ترمانين.

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وكان انتشر فيديو مسرب من هاتف عنصر من قوات ما يعرف "بالجيش الوطني" الذي يقاتل إلى جانب القوات التركية في الشمال السوري، يظهر مجموعة من العناصر تقود فتاة مقاتلة في صفوف قوات سوريا الديمقراطية، مصابة، ويحملها أحدهم مناديا باللهجة السورية: "ع الذبح ع الذبح".

وكشفت القيادة العامة لوحدات حماية المرأة الكردية هوية هذه المقاتلة وقالت إن القوات التركية شنت هجوماً على قرية مشرافة التابعة لناحية عين عيسى، ما أدى إلى نشوب اشتباكات، حيث أصيبت المقاتلة جيكك كوباني، ووقعت أسيرة في أيدي فصائل أردوغان.

وذكرت أن جيكك من مواليد عين العرب "كوباني"، و شاركت في معارك ضد داعش، والتحقت مؤخرا للقتال ضد الفصائل الموالية لتركيا في عين عيسى، معتبرة أن جيكك أسيرة مصابة في أيدي "مرتزقة الدولة التركية"، وحياتها معرضة للخطر.