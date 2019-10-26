لمتضرري السيول والأمطار.. المستندات المطلوبة للحصول على مساعدات «التضامن» «دفعة واحدة»

الموجز

شهدت محافظات مصر خلال الأيام الأخيرة وخاصة محافظتي القاهرة والجيزة، سقوط أمطار على عدة مناطق، تسببت فى غرق الشوارع والميادين، وسط استمرار حالة الطوارئ التى أعلنتها الأجهزة التنفيذية، التى دفعت بسيارات كسح إلى الأماكن المتضررة.

التضامن الاجتماعي

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، صرف مساعدات مالية "دفعة واحدة" في حالات الكوارث والنكبات الفردية والعامة، لأسباب طارئة خارجة عن الإرادة، حال تعرض الأسرة أو أحد أفرادها لحوادث مثل: "حالات الفيضانات والسيول والزلازل والانهيارات والغرق والحريق والحوادث والتصادمات".

وأكدت التضامن، أن المساعدات تصرف في حالات الوفاة أو الإصابة والإعاشة، وخسائر الممتلكات الثابتة أو المنقولة، غير المؤمن عليها.

المستندات المطلوبة لصرف إعانة من وزارة التضامن الاجتماعي- كما نشرها موقع"الوطن".

وحددت الوزراة المستندات المطلويبة لصرف الإعانة، وهي:

- شهادة وفاة للمتوفيين بسبب الحادث.

- محضر شرطة يوضح تاريخ الحادث ومكانه أو صورة طبق الأصل معتمدة ومختومة.

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- تقرير طبى من مستشفى حكومى يثبت تاريخ دخول المصابين وتاريخ خروجهم.

- تقرير هندسي في حالة الإنهيارات المنزلية.

- تقرير زراعىي في حالة حدوث خسائر فى الأراضى الزراعية.

- تقرير بيطرى فى حالة نفوق الماشية.

- بطاقات الرقم القومي ومستندات إثبات درجة القرابة وإعلام الوراثة.

إجراءات الحصول على الخدمة

- تقديم طلب لوحدة الشؤون الاجتماعية التابع لها محل الإقامة، للإبلاغ عن الحادث خلال 60 يوما من تاريخ وقوعه في حالة خسائر النفس، وفي خلال 3 أيام في حالة خسائر الممتلكات، مرفقاً به المستندات المؤيدة.

وناشد مجلس الوزراء، المواطنين عدم التواجد في الأماكن التي بها أمطار غزيرة بقدر الإمكان إلا في حالة الضرورة القصوى، للمتواجدين في محافظات السواحل الشمالية والدلتا ومدن القناة وشمال ووسط سيناء، حرصا على سلامة المواطنين ومنعا للتكدسات المرورية وأيضا لمساعدة الجهات المعنية في إزالة الكميات المتراكمة من المياه بعد سقوط الأمطار.