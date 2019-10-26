شكرا لقرائتكم خبر عن قيادية بالعدالة والتنمية التركى: لو جاء النبى محمد سيفخر بانتخاب أردوغان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بثت منصات تابعة للمعارضة التركية، فيديو لقيادية بحزب العدالة والتنمية التركى الذى يتزعمه رجب طيب أردوغان، وهى تستخدم الدين لأغراض سياسية، وتعتبر أن الرسول صلى الله عليه وسلم يفتخر بانتخاب الشعب التركى لأردوغان.

وخلال الفيديو قالت بيلين جونداش بكير، وهى نائبة سابقة في حزب العدالة والتنمية، التركى: فى 2014 كان الفائز بهذه الانتخابات هو الأمة التركية، أمتنا، الفائز بهذه الانتخابات هو العالم الإسلامي الفائز بهذه الانتخابات ليس فقط قيصري وإسطنبول وأنقرة، بل أيضًا كوسوفو وسراييفو والقدس وبغداد والقرم.. رجب طيب أردوغان هو أمل العالم الإسلامي كله وكل العالم الإسلامي ينتظر نتائج هذه الانتخابات.

وتابعت:" نتائج هذه الانتخابات ستؤثر في الأمة الإسلامية كلها وفي هذا الإطار أناشد كل المسلمين بأن الإدلاء بأصواتهم للانتخابات مهم للغاية ليكن خيرًا لكم أعتقد أنه إذا جاء نبينا ورأى هذا المشهد، سيفخر بنا جميعًا".