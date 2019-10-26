شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. تطوير مهارات التواصل والمشاركة بأولى جولات منتدى شباب العالم الخارجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وتهدف الجولة إلى تطوير وتنمية المهارات وتعزيز التواصل بين الشباب من مختلف دول العالم وتمكينهم من المساهمة فى صناعة مستقبل أفضل للعالم، وتتم هذا العام برعاية إحدى الشركات العالمية.

وتتناول الجولة مجموعة متنوعة من الجلسات وورش العمل والمناقشات التى تهدف إلى تطوير مهارات التواصل والمشاركة بين الشباب، بالإضافة إلى ورش عمل عن سبل تحقيق أهداف التنمية المستدامة ودور ورؤية الشباب من جميع دول العالم.

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وتعد تلك الجولات هى رؤية جديدة لمنتدى شباب العالم لإتاحة فرصة أكبر للشباب فى المشاركة والتفاعل طوال العام فى مختلف أنحاء العالم.

كما يمكن لجميع أعضاء المنتدى المشاركة فى تلك الفعاليات والفرص التى تتم إتاحتها عن طريق منتدى شباب العالم بصفة مستمرة طوال العام.

الجديد بالذكر أن التسجيل لعضوية المنتدى مفتوح طوال العام عن طريق الموقع الإلكترونى للمنتدى https://wyfegypt.com وسينتهى تسجيل رغبة الأعضاء فى حضور منتدى شباب العالم 2019 يرم 10 نوفمبر المقبل.