شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. تطوير مهارات التواصل والمشاركة بأولى جولات منتدى شباب العالم الخارجية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وتهدف الجولة إلى تطوير وتنمية المهارات وتعزيز التواصل بين الشباب من مختلف دول العالم وتمكينهم من المساهمة فى صناعة مستقبل أفضل للعالم، وتتم هذا العام برعاية إحدى الشركات العالمية.
وتتناول الجولة مجموعة متنوعة من الجلسات وورش العمل والمناقشات التى تهدف إلى تطوير مهارات التواصل والمشاركة بين الشباب، بالإضافة إلى ورش عمل عن سبل تحقيق أهداف التنمية المستدامة ودور ورؤية الشباب من جميع دول العالم.
وتعد تلك الجولات هى رؤية جديدة لمنتدى شباب العالم لإتاحة فرصة أكبر للشباب فى المشاركة والتفاعل طوال العام فى مختلف أنحاء العالم.
كما يمكن لجميع أعضاء المنتدى المشاركة فى تلك الفعاليات والفرص التى تتم إتاحتها عن طريق منتدى شباب العالم بصفة مستمرة طوال العام.
الجديد بالذكر أن التسجيل لعضوية المنتدى مفتوح طوال العام عن طريق الموقع الإلكترونى للمنتدى https://wyfegypt.com وسينتهى تسجيل رغبة الأعضاء فى حضور منتدى شباب العالم 2019 يرم 10 نوفمبر المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر صور.. تطوير مهارات التواصل والمشاركة بأولى جولات منتدى شباب العالم الخارجية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.