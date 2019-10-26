شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة تطالب وزارة الكهرباء بتكثيف حملات صيانة الأعمدة الكهربائية بالشوارع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلنت دينا عبد العزيز عضو مجلس النواب، عن تقدمها بطلب إحاطة لوزير الكهرباء بشأن قصور وزاره الكهرباء فى إجرء الصيانه اللازمة للأعمده وأكشاك الكهرباء المختلفه مما يسبب كوارث خصوصا فى فصل الشتاء مع هبوط الأمطار، وهو أمر منتشر فى العديد من شوارع دائرة حلوان والمعصره وفى كل أنحاء الجمهوريه مما يشكل خطر على حياة المواطنين.

وقالت عبد العزيز، إن آخر ضحايا هذا الإهمال هو مصرع طفل بقرية سملا، التابعة لمركز قطور بالغربية صعقًا بالكهرباء، بسبب هطول الأمطار، ووصل إلى مستشفى قطور المركزي جثة هامدة، وقبله شهد مركز العاشر من رمضان التابع لمحافظة الشرقية وفاة طفلة عمرها 9 سنوات صعقا بالكهرباء نتيجة ملامستها عمود إنارة تعرض لمياه الأمطار والسيول بالحي 14.

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وتابعت: لقي مواطن مصرعه متأثرًا بالصعق الكهربائي، بقرية القنى التابعة لمركز مطوبس، بعد ملامسته عمود إنارة به "ماس كهربائي" نتيجة سقوط الأمطار، وغيرها من الحوادث المتكررة مع كل فصل شتاء لذا لابد من عمل حملات متابعه وصيانه على الأعمده وعلب الكهرباء وإحاطتها بمادة عازله للكهرباء وغير مكلفه كالبلاستك لحمايه ارواح المواطنين .