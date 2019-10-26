شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير مؤسسة ماعت يكشف أكاذيب وادعاءات "البى بى سى".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير بالفيديو، أعدته مؤسسة ماعت، عن أكاذيب هيئة الأذاعة البريطانية"BBC" ضد الدولة المصرية، وأبرز السقطات التى وقعت فيها القناة طوال الفترة الماضية، وتقديم محتوى لا مصداقية له.

ورصد التقرير، أكاذيب الشبكة البريطانية، والتى أبرزها قصة الفتاة زبيدة، والتى زعمت من قبل أنها مختفية قسريا، إلا أن ظهور الفتاة كان بمثابة الضربة ، وكشف فخ الأكاذيب التى تروج لها الشبكة البريطانية.

وذكر التقرير، أن من ضمن المحتوى الكاذب الذى تقدمه الشبكة البريطانية بى بى سي، واستضافاتها للمقاول الهارب محمد على، ومحاولة الترويج لأفكاره التى تحرض ضد الدولة المصرية والجيش، ولفت التقرير أن القناة تفتقد للمهنية لما تقدمه فى تقاريرها ضد الدولة المصرية.

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