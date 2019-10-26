شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن أبوالعلا: بيان البرلمان الأوروبى يشوبه مغالطات متعمدة لتحقيق أغراض حبيثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، أن القرار الصادر من (البرلمان الأوروبي) عن حقوق الإنسان صدر من جهة ليس لها الحق فى الحديث عما يخص الشأن المصرى، معتبراً إياه حلقة من مسلسل الازدواجية التى تتمثل فى البرلمان الاوربى الذى تفرغ للحديث عن الشأن المصرى متجاهلا ما يعنيه فى أوروبا.

وأضاف ابوالعلا فى بيان صحفي، أنه يتعين علي البرلمان الأوروبي أن يهتم بشئونه وشئون الدول الأوروبية وهو يثبت يوما بعد يوم أن منظمات غير حكومية مشبوهة تسيطر علي قرارته.

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ولفت أبو العلا، إلي أن البيان يشوبه أكاذيب ومغالطات متعمدة لتحقيق أغراض حبيثة .

وأشار أبوالعلا إلي أن تلك الأكاذيب لن تؤثر فى الدولة المصرية، لأن تلك البيانات المغرضة ومن يقف خلفها من منظمات وجهات مشبوهة تستهدف استقرار الدولة المصرية.