شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن أبوالعلا: بيان البرلمان الأوروبى يشوبه مغالطات متعمدة لتحقيق أغراض حبيثة والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف ابوالعلا فى بيان صحفي، أنه يتعين علي البرلمان الأوروبي أن يهتم بشئونه وشئون الدول الأوروبية وهو يثبت يوما بعد يوم أن منظمات غير حكومية مشبوهة تسيطر علي قرارته.
ولفت أبو العلا، إلي أن البيان يشوبه أكاذيب ومغالطات متعمدة لتحقيق أغراض حبيثة .
وأشار أبوالعلا إلي أن تلك الأكاذيب لن تؤثر فى الدولة المصرية، لأن تلك البيانات المغرضة ومن يقف خلفها من منظمات وجهات مشبوهة تستهدف استقرار الدولة المصرية.
كانت هذه تفاصيل خبر أيمن أبوالعلا: بيان البرلمان الأوروبى يشوبه مغالطات متعمدة لتحقيق أغراض حبيثة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.