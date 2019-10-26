الفدية مليون جنيه بدون قتل.. كيف خطط طالب الصيدلة لاختطاف طفل بالغربية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة الأمن بالغربية، من ضبط المتهمين باختطاف طالب وإعادته سالما لأسرته.

تلقى مركز شرطة قطور بمديرية أمن الغربية بلاغاً من أحد المواطنين تاجر سيارات، مُقيم بدائرة المركز بأنه أثناء سير ابنه طالب، 17 سنة بمنطقة سكنهما قام مجهولين باستدراجه واصطحابه لداخل سيارة ميكروباص لم يحدد رقمها وفروا هاربين.

تحريات فريق البحث الجنائي توصلت إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 5 أشخاص طالب بكلية الصيدلة، مقيم بدائرة المركز وله محل إقامة آخر بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة، صيادين، مقيمان بدائرة قسم شرطة أول العريش، طالبة بمعهد اتصالات، مقيمة بدائرة مركز شرطة قطور "نجلة عم المختطف"، سائق - مقيم بأوسيم بالجيزة.

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عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم وتحرير المختطف الذي كان مقيد بالحبال ومعصوب العينين بشقة أحدهم بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة، حيث اتفق طالب الصيدلة مع طالبة الاتصالات على اقتياد المجني عليه واختطافه بسيارة ملاكي القاهرة قيادة السائق ومساومة أهله للحصول على مبالغ مالية كفدية، وأضافا بانصراف نيتهما لقتله وفي سبيل ذلك استعانا بباقي المتهمين ليتمكنوا من دخول القرية واقتياد المجني عليه عنوة واحتجازه بشقة طالب الصيدلة، والاتصال بعمه مالك محل أدوات منزلية، مقيم بمدينة نصر على هاتفه المحمول ومساومته على دفع مبلغ مالي قدره مليون جنيه كفدية نظير إطلاق سراحه.

وأضاف المتهمان طالب الصيدلة، طالبة الاتصالات بقيامهما بالتصرف بالبيع لهاتف المجني عليه لأحد محلات الهواتف المحمولة، وضُبط طرف عامل بالمحل وبسؤاله قدم مبايعة بإسم المجني عليه كبائع، وأقر طالب الصيدلة باستخدام بطاقة الرقم القومي الخاصة بالمجني عليه خشية افتضاح أمره.

جرى تحرير المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.