تنفيذ 82 ألف حكم قضائي وضبط 292 قضية مخدرات خلال يوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط 217 قطعة سلاح ناري، 292 قضية مخدرات، وتنفيذ 82744 حكم قضائي متنوع.

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (عدد 217 قطعة سلاح ناري بحوزة 195 متهم)، وتم تنفيذ (82744) حكم قضائي متنوع، وضبط (2) تشكيل عصابي، ضموا (4) متهمين، ارتكبوا (13) حادث متنوع.

ضبط (292) قضية مخدرات بحوزة (303) متهم، وضبط (52) متهما هاربا، و ضبط (23) متهم لممارستهم أعمال البلطجة، وضبط (314) دراجة نارية مخالفة، وضبط (29409) مخالفة مرورية، (29) قضية بيئة، وفحص (108) من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (9) منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.