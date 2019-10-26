ضبط 231 مخالفة في حملة لمباحث التموين بالغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية-مروة شاهين:

بالتنسيق مع مديريتي التموين، والطب البيطري، شنت مباحث التموين بالغربية، اليوم السبت، حملات مكبرة أسفرت عن تحرير 231 مخالفة، خلال 5 أيام.

وحررت الحملة 39 مخالفة تموينية بالمحلة الكبرى، و 46 مخالفة تموينية في مركز ومدينة طنطا، و17 مخالفة في مركز ومدينة كفر الزيات.

أما في مركز ومدينة سمنود فجرى تحرير 13 مخالفة تموينية بالمخابز، وكذا جرى تحرير 13 مخالفة بزفتى، و12 مخالفة بالسنطة.

بينما حررت الحملة 16 مخالفة تموينية في مركز ومدينة بسيون، و20 مخالفة في قطور، و 55 مخالفة متنوعة.