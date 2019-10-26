الارشيف / اخبار العالم

جمعة يصدر قرارًا بتعيين مساعدين لشئون المتابعة وهيئة الأوقاف

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، تكليف الدكتور عبدالله حسن عبد القوي بمنصب مساعد الوزير لشئون المتابعة.

وأصدر وزير الأوقاف، قرارا اليوم السبت، بتكليف اللواء أحمد راضي خضري مساعدًا للوزير لشئون هيئة الأوقاف.

يذكر أن الدكتور عبدالله حسن مساعد وزير الأوقاف لشئون المتابعة، يعمل مدرسا بجامعة الأزهر بالمنوفية، وأحد خريجي البرنامج الرئاسي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جمعة يصدر قرارًا بتعيين مساعدين لشئون المتابعة وهيئة الأوقاف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا