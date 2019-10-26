مسؤولة بالاتحاد الافريقي تتوقع زيادة التجارة بين دول القارة 50% بعد تفعيل منطقة التجارة الحرة

محمد اسماعيل - القاهرة - شرم الشيخ – محمد علاء الدين:

قالت أماني أبو اليزيد، مفوض البنية التحتية والمعلوماتية والطاقة والسياحة بالاتحاد الأفريقي إن حجم التجارة البينية بين الدول الأفريقية لا تتجاوز 16%، ولكن بتفعيل منطقة التجارة الحرة بالقارة الافريقية نتوقع زيادة حركة التجارة البينية إلى 50% خلال 3 سنوات.

وأضافت خلال الدورة العادية الثالثة للجنة الفنية المتخصصة للاتصال وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالاتحاد الأفريقي اليوم السبت أنه تم وضع استراتيجية لتنمية التجارة الإلكترونية بين الدول الإفريقية، وسيتم العمل على تفعيل حركة التجارة الإلكترونية بين الدول الأفريقية.

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وتوجد أكثر من 14 منصة تجارة إلكترونية بالقارة الإفريقية منها جوميا والتي تعد واحدة من أكبر مواقع التجارة الإلكترونية، بحسب أماني أبو اليزيد.

من جانبه قال وزير الاتصالات عمرو طلعت، إن دول القارة الأفريقية تواجه مخاطر معلوماتية مشتركة تتعلق بأمن المعلومات وحوكمة شبكة الإنترنت وبناء منظومة رقمية على أعلى مستوى.

وأضاف الوزير خلال الدورة العادية الثالثة للجنة الفنية المتخصصة للاتصال وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات أن الأمن السيبراني يشغل كافة الدول الأفريقية بالتزامن مع الاتجاه نحو ميكنة الخدمات وتنفيذ استراتيجيات التحول الرقمي، ومن المزمع طرح قانون حماية البيانات بعد إقراره من مجلس النواب على اللجنة الفنية للاتصال والتكنولوجيا والإعلام بالاتحاد الافريقي لبحث سبل الاستفادة من بنوده أفريقيا.