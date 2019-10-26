محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد-طارق الرفاعي:
تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، مستشفى الحياة بورفؤاد، لمتابعة سير العمل، ومستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين.
ووجه المحافظ الأطباء وأطقم التمريض، خلال جولته بالمستشفى، بحسن استقبال المرضى والتيسير عليهم، وتقديم الرعاية الطبية والعلاجية التي يحتاجها المريض على أعلى درجة من الكفاءة.
واستمع محافظ بورسعيد لعدد من المواطنين حول مستوى الخدمات المقدمة لهم، في إطار منظومة التأمين الصحي الشامل، مشيدًا بمستوى الخدمات الطبية وتجهيز المستشفى على أعلى مستوى.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. محافظ بورسعيد يتفقد العمل بمستشفى "الحياة" ويشيد بالجهيزات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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