فرصة للتنزه.. 7 صور ترصد حالة الطقس اليوم في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

تصوير – حازم جودة:

عادت حركة السير إلى طبيعتها، اليوم السبت، بكافة أحياء الإسكندرية بعد انكسار حدة أسوأ موجة طقس تعرضت لها المدينة الساحلية منذ عام 2015.

وشهدت الإسكندرية تحسنًا ملحوظًا في حالة الطقس، منذ ساعات الصباح الأولى، بعدما توقف هطول الأمطار وسجلت درجات الحرارة 26 درجة مئوية.

واستغل المئات الطقس المعتدل وعودة سطوع الشمس في الخروج للتنزه على كورنيش الإسكندرية، والكافيتريات المطلة على شاطئ البحر المتوسط.

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وانتظمت حركة المرور بكافة شوارع عروس البحر المتوسط، فضلا عن انتظام الملاحة البحرية ورسو السفن والبواخر بموانئ الإسكندرية والدخيلة والصيد.

وفي سياق متصل، واصلت الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية، اليوم، أعمال إزالة أثار أسوأ موجة طقس سيئ ضربت المدينة الساحلية، أمس، وصاحبها أمطار رعدية غزيرة وبرق.

وشارك في أعمال كسح مياه الأمطار من الشوارع، اليوم، 5 جهات هي الأحياء وشركات" الصرف الصحي، مياه الشرب، نهضة مصر للخدمات البيئية والنظافة، البترول".

كانت الإسكندرية تعرضت، أمس، لموجة من الطقس السيئ، صاحبها هطول أمطار رعدية وبرق وانخفاض في درجات الحرارة وارتفاع موجة البحر، بسبب لتغير مناخي حاد عنيف لوجود منخفض مداري عاصف بحوض البحر المتوسط.

وتسببت الأمطار الغزيرة، أمس، في غرق عدد كبير من شوارع الإسكندرية وارتباك حركة المرور وتعطيل الدراسة بجميع المدارس، فضلا عن انهيارات جزئية بـ 14 عقارًا، أسفرت عن مصرع شخص وإصابة 2 آخرين.