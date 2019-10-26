بـ"ملاية سرير".. انتحار شاب بسبب الميراث في قنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا-عبدالرحمن القرشي:

أقدم شاب في العقد الثاني من العمر، على الانتحار اليوم السبت، داخل غرفته بإحدى قرى مركز أبو تشت بقنا، لمروره بحالة اكتئاب امتدت لعامين.

تلقى اللواء مجدي القاضي مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا بالعثور على جثمان "أحمد.ح" ١٩ سنة عاطل، مشنوقًا داخل غرفته بـ"ملاية سرير".

وبسؤال أهله، أكدوا مروره بحالة اكتئاب حادة، بسبب خلافات طويلة بينه وأسرته على الميراث وتقسيم الأرض الزراعية.

حرر محضرًا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.