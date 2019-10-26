إصابات في صفوف المتظاهرين بوسط بغداد

أفادت مصادر في العراق، اليوم السبت، بأن التصادم تجدد في العاصمة العراقية بين المحتجين والقوات الأمنية على جسر الجمهورية وسط بغداد،حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
و إن "أكثر من عشرة محتجين أصيبوا بسبب إطلق الغاز المسيل
وأضاف أن "المحتجين يتجمعون بالقرب من جسور الجمهورية ويحاولون بين فترة وأخرى الوصول للمنطقة الخضراء التي تضم مقار حكومية وبعثات دبلوماسية".
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