إصابات في صفوف المتظاهرين بوسط بغداد

أفادت مصادر في العراق، اليوم السبت، بأن التصادم تجدد في العاصمة العراقية بين المحتجين والقوات الأمنية على جسر الجمهورية وسط بغداد، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم. حسبما ذكر موقع روسيا اليوم. و إن "أكثر من عشرة محتجين أصيبوا بسبب إطلق الغاز المسيل Advertisements للدموع بعدما حاولوا عبور الجسر بإتجاه المنطقة الخضراء". للدموع بعدما حاولوا عبور الجسر بإتجاه المنطقة الخضراء". وأضاف أن "المحتجين يتجمعون بالقرب من جسور الجمهورية ويحاولون بين فترة وأخرى الوصول للمنطقة الخضراء التي تضم مقار حكومية وبعثات دبلوماسية".

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