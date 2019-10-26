الكويت: لا حل عسكريا للأزمة السورية

أكد وزير الخارجية الكويتي صباح الخالد الحمد الصباح اليوم السبت، أنه لا مكان للخيارات العسكرية في سوريا، معتبرا أن الحل في تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم. وقال الصباح خلال القمة 18 لزعماء دول "حركة عدم الانحياز"، في العاصمة الأذرية باكو: "نحن نؤيد الجهود وقرارات الأمم المتحدة... ونرحب بتشكيل اللجنة الدستورية السورية التي ستعقد في 30 أكتوبر". لزعماء دول "حركة عدم الانحياز"، في العاصمة الأذرية باكو: "نحن نؤيد الجهود وقرارات الأمم المتحدة... ونرحب بتشكيل اللجنة الدستورية السورية التي ستعقد في 30 أكتوبر". Advertisements وأعلنت الأمم المتحدة في أواخر سبتمبر عن تشكيل اللجنة الدستورية السورية لصياغة دستور سوري جديد، وتضم اللجنة المكونة من 150 عضوا، ممثلين عن الحكومة السورية والمعارضة والمجتمع المدني. جدير بالذكر أن قمة باكو تستمر يومي 25 و26 أكتوبر تحت شعار "التمسك بمبادئ باندونغ لضمان استجابة توافقية وملائمة لتحديات العالم المعاصر".

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