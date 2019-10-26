قدم عبدالمجيد تبون، رئيس الوزراء الجزائري الأسبق، صباح اليوم السبت، أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر القادم، إلى السلطة المستقلة للانتخابات.
وسبق لتبون (74 عاما) تولي منصب رئيس الوزراء لمدة 85 يوما من 25 مايو – 15 أغسطس 2017، كما شغل عدة حقائب
ومن المقرر غلق باب الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة منتصف ليل اليوم السبت.
ويحتاج المرشح الرئاسي إلى جمع 50 ألف توقيع من المواطنين في 25 ولاية على الأقل، بحيث لا يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة من كل ولاية عن 1200 توقيع، بالإضافة إلى عدة وثائق أخرى من بينها: شهادة جامعية أو شهادة معادلة لها وشهادة الجنسية الجزائرية، بموجب قانون الانتخابات الجزائري.
ووفقا لقانون الانتخابات، فإن السلطة المستقلة للانتخابات ستعلن القائمة النهائية للمرشحين في غضون 10 أيام من غلق باب الترشح.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس وزراء الجزائر الأسبق تبون يترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.