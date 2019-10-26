أعلن وزير خارجية لاتفيا، إدغار رينكيفيدغ، اليوم السبت، أن قادة الاتحاد الأوروبي يعتزمون تأجيل البريكست بعد الموعد النهائي في 31 أكتوبر بدون الاتفاق على المهلة الجديدة.
وقال رينكيفيدغ لوكالة "بي بي سي" البريطانية: "هناك اتفاق بالإجماع علىأننا بحاجة إلى تمديد مناقشة بريكست، وهناك نقاش كبير حول ما هو أفضل موعد نهائي".
وأضاف رينكيفيدغ قائلا: "يتوقع أن يتخذ سفراء الاتحاد الأوروبي قرارا بحلول يوم الاثنينأو الثلاثاء وأنه لا يرى حاجة لعقد قمة طارئة للاتحاد الأوروبي لمناقشة القضية".
وصوت نواب البرلمان البريطاني لصالح اتفاق "بريكسيت" الذي توصل إليه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والاتحاد الأوروبي.
وفي الوقت نفسه، رفض مجلس العموم البريطاني إقرار الجدول الزمني لمناقشة قانون اتفاق بريكست ليصبح تحقيقه في الموعد المحدد شبه مستحيل.
كانت هذه تفاصيل خبر قادة الاتحاد الأوروبي يتفقون على تأجيل البريكست لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.