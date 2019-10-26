خبير أمني: ما يحدث جنوبي العراق اقتتال بين فصائل مسلحة

أكد الخبير الأمني العراقي هشام الهاشمي، اليوم السبت، أن ما يحدث جنوب البلاد هو "اقتتال بين فصائل مسلحة"، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وكشف أنه "في سبع محافظات جنوبية تسبب الصراع بين فصائل مسلحة

بحرق وتدمير نحو 88 مقرا حزبيا وحكوميا وخاصا"، وأن "عدد القتلى بسبب هذا الصراع قد وصل إلى 27".

وأضاف أن "القوات الأمنية لم تتدخل لإنهاء

الاقتتال باستثناء إعلانها حظر التجول"، محذرا من "خطورة الأوضاع في حال بقيت الحكومة متفرجة على المشهد".

وكانت الداخلية العراقية قد أكدت في وقت سابق من اليوم أن "التظاهرات انحرفت عن مسارها والبعض استغلها للاعتداء على الممتلكات، وأن القوات الأمنية ملتزمة بالمعايير المتبعة لفض التظاهرات".