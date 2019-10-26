كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روسيا: أمريكا تمارس اللصوصية على مستوى عالمي في سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتهمت روسيا الولايات المتحدة، بـ"ممارسة اللصوصية على مستوى عالمي"، بعد إعلان نيتها حماية حقول النفط في شرق سوريا، بعد إعلان نيتها حماية حقول النفط في شرق سوريا.

وأصدرت وزارة الدفاع الروسية، بيانًا قالت فيه: "ما تفعله واشنطن حاليا من وضع اليد والسيطرة على حقول النفط شرقي سوريا، يدل بكل بساطة على عقلية اللصوصية على مستوى عالمي"، حسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وأضاف البيان: "لا تعود ملكية أي من حقول النفط الواقعة على أراضي جمهورية سوريا العربية، لإرهابيي تنظيم داعش، ولا للمدافعين الأميركيين عن إرهابيي التنظيم، بل تعود حصريا لجمهورية سوريا العربية".

وكان وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر، قد أعلن الجمعة، نية واشنطن الدفاع عن حقول النفط السورية في دير الزور، الأكبر في البلاد قرب الحدود مع العراق، حيث ينتشر 200 جندي أميركي.

وقال في حلف شمال الأطلسي: "نتخذ حاليا تدابير لتعزيز مواقعنا في دير الزور، للتأكد من أن تنظيم داعش لن يتمكن من الوصول إلى مصدر يؤمن له إيرادات، تسمح له بضرب المنطقة أو أوروبا أو الولايات المتحدة".

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يشار إلى أن المسلحين الأكراد كانوا قد نجحوا في استعادة حقول النفط تلك من قبضة تنظيم داعش الإرهابي.

وأكد المرصد وقوع خسائر بشرية جراء الاشتباكات والكمائن والقصف، حيث قتل ما لا يقل عن 12 عنصراً من قوات النظام والفصائل الموالية لها، كما قتل 3 من عناصر تنظيم داعش.

وانتشرت وحدات من الجيش السوري في مدينة منبج بالشمال، بالتزامن مع استمرار انسحاب قوات التحالف من المدينة، فيما أعلن عن مقتل جندي تركي في القصف على مدينة منبج بحسب "فرانس برس".

وأذاع التلفزيون لقطات لمجموعات قال إنهم من سكان منبج يحتفلون بقدوم القوات النظامية.

وأمس الاثنين، أعلنت الفصائل السورية الموالية لتركيا، أنها بدأت معركة منبج في سوريا. وقالت في بيان على صفحتها على تليغرام، إنها "انطلقت لفتح محور جديد بهدف تحرير مدينة منبج ومحيطها من قوات سوريا الديمقراطية ضمن العملية العسكرية التركية" في شمال سوريا، التي انطلقت الأربعاء الماضي.