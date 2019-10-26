كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش اللبناني يزيل بعض الحواجز في بيروت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أزال الجيش اللبناني حواجز الطرق التي أقامها المحتجون في منعطف حرج يربط بيروت بالضواحي وشرق البلاد.

وتأتي إزالة حواجز الطرق اليوم السبت في اليوم العاشر من الاحتجاجات التي دعا فيها المحتجون إلى العصيان المدني إلى أن تتنحى الحكومة.

وقام الجنود بإزالة الكراسي والخيام التي أقيمت في وسط تقاطع شيفروليه الذي يربط بيروت بالقصر الرئاسي والجبل والشرق وضواحي بيروت. المتظاهرون لم يقاوموا.

وتأتي عملية الإزالة أيضًا بعد أن حذر الجيش من أن إغلاق الطرق ينتهك القانون. استمرت حواجز الطرق الأخرى.

وشلت الاحتجاجات البلاد التي تواجه بالفعل أزمة اقتصادية متفاقمة. وحدت التجمعات غير المسبوقة على مستوى البلاد اللبنانيين ضد السياسيين الذين خدموا لفترة طويلة والمتهمين بالفساد وسوء الإدارة.

وقالت منظمة العفو الدولية يوم الجمعة، وهو اليوم التاسع من الاحتجاجات المناهضة للحكومة على مستوى البلاد، أن على السلطات اللبنانية اتخاذ جميع التدابير الممكنة لضمان حماية المتظاهرين السلميين، واحترام حقهم في حرية التجمع، بما في ذلك الإغلاق المشروع للطرق، والامتناع من محاولة تفريق التجمعات السلمية بقوة،

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وقالت لين معلوف، مديرة أبحاث الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية: "مع دخولنا اليوم التاسع من الاحتجاجات، يجب على السلطات اللبنانية أن تضمن حماية المتظاهرين السلميين وقدرتهم على ممارسة حقهم في حرية التجمع دون خوف من المضايقة".

"يسمع المتظاهرون اللبنانيون أصواتهم بطريقة سلمية، وعلى السلطات التزام بدعم وحماية هذا الحق، والذي قد يشمل إغلاق الطرق.

ولن تؤدي أعمال الشرطة المشددة أو التشتت العنيف إلى زيادة التوترات وإثارة العداء، الأمر الذي قد يؤدي إلى تحول خطير في ما كان حتى الآن موجة سلمية من الاحتجاجات ".

وأن حق المتظاهرين المسالمين في التظاهر على الطرق العامة وإغلاقها قد أيدته باستمرار هيئات حقوق الإنسان الدولية التي تنظر إلى المساحات الحضرية كمكان شرعي للاحتجاج.

وصرح مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات بأن "التدفق الحر لحركة المرور يجب ألا يكون له الأسبقية تلقائيًا على حرية التجمع السلمي".

وأوضحت منظمة العفو الدولية أنه لا يمكن فرض قيود على الحق في حرية التجمع السلمي، حيث أنها ضرورية ومتناسبة ومقدمة بموجب القانون - مثل فتح طريق الوصول إلى المستشفى أو إزالة التجمع الذي تسبب في اضطراب كبير لفترة طويلة من الزمن لاستيعاب حاجة اجتماعية ملحة.

