كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس الإيراني يكشف عن قوة عالمية يمكنها تحييد الدولار الأمريكي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أن مجتمع دول حركة عدم الانحياز يتمتع بسلطة مواجهة وهزيمة الضغوط الاقتصادية والعقوبات غير المشروعة التي تفرضها الولايات المتحدة.

وقال روحاني ، متحدثًا في باكو يوم الجمعة ، تصريحاته التي أوردها PressTV: "إن هيمنة أمريكا على النظام النقدي الدولي شجعت الولايات المتحدة في العقود القليلة الماضية ، وخاصة في السنوات الأخيرة، على إساءة استخدام الدولار بانتظام لممارسة الضغط السياسي على الدول المستقلة، معظمهم أعضاء حركة عدم الانحياز، يفرضون عقوبات مختلفة ويحدون من الوصول إلى النظام النقدي الدولي".

في ضوء تصرفات الولايات المتحدة التي قال إنها شملت انتهاك "الحرية والحقوق المشروعة للدول المستقلة"، اقترح الرئيس الإيراني على أعضاء حركة عدم الانحياز "اتخاذ خطوات مهمة لتحييد تأثير هذه الأدوات".

وعلى وجه التحديد، أشار الرئيس الإيراني، إلى أن توسيع نطاق الاتفاقات التجارية بين الدول، والتجارة في العملات المحلية، واستخدام الخدمات المصرفية المستقلة والبديلة، وكذلك العملات المشفرة، ويمكن أن يساعد الدول في هذا الصدد.

وأضاف "روحاني": "بالطبع، يجب تحقيق كل ذلك تمشيًا مع الالتزام بالقواعد الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، موضحًا، أن هذه القضية الخاصة مدرجة في جدول أعمال كل من إيران والعديد من دول عدم الانحياز الأخرى.

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ووفقاً للرئيس الإيراني، فإن استخدام الولايات المتحدة لـ "الأدوات الاقتصادية القمعية" والأساليب التي ترقى إلى "الإرهاب الاقتصادي" كان في الواقع علامة على أن العالم كان بالفعل "ينتقل بسرعة إلى التعددية".

في نهاية المطاف، جادل الرئيس الإيراني في أن حركة عدم الانحياز يمكن أن تكون "رائدة نيابة عن أعضائها والمجتمع الإنساني في إيجاد حلول للمشاكل العالمية الحالية وفي إطار الالتزام بالقانون والوفاء بالالتزامات الدولية والاعتدال ومنع العنف والتطرف".

أدلى الزعيم الإيراني بتصريحاته في القمة الثامنة عشرة لرؤساء دول وحكومات حركة عدم الانحياز ، التي ستعقد في باكو بأذربيجان يومي الجمعة والسبت.

واجهت إيران ضغوطًا شديدة من جانب الولايات المتحدة على طاقتها والقطاعات المصرفية منذ مايو 2018، عندما انسحبت إدارة "ترامب" من جانب واحد من الاتفاق النووي- خطة العمل الشاملة المشتركة لعام 2015-، والتي عرضت على طهران تخفيف العقوبات مقابل التزام بعدم السعي إلى امتلاك أسلحة نووية.