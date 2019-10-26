كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أعضاء الحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني يصوتون على زعيم جديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

من المقرر أن يعلن الديمقراطيون الاجتماعيون الألمان، اليوم السبت، عن نتيجة التصويت على زعيم جديد والذي سيقرر ما إذا كان سيتم الخروج من ائتلاف غير محبب مع محافظي المستشارة أنجيلا ميركل.

وسيعلن الحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني نتيجة اقتراع أعضائها البالغ عددهم 426 ألف في حوالي الساعة 6 مساءً. (1600 بتوقيت جرينتش). وسيتم تحديد القائد رسميًا بواسطة المندوبين في مؤتمر يعقد في ديسمبر، لكن يُنظر إلى ذلك على نطاق واسع على أنه إجراء رسمي.

وحسبما أوردت وكالة "رويترز"، سيتولى الزعيم الجديد السيطرة على أقدم حزب في ألمانيا في وقت الاضطراب. بنحو 14٪، وهي أقل مستوياتها على الإطلاق ، وهي بلا قيادة منذ يونيو عندما استقال أندريا نايلز بعد أسوأ نتيجة للحزب في الانتخابات الأوروبية.

من بين المرشحين الـ 12 الذين يتنافسون على تذكرة مشتركة، المرشح الأفضل والأكثر شهرة، وزير المالية ونائب المستشار أولاف شولز. يُصنف مع زميل غير معروف من ألمانيا الشرقية، وسيبقى في الائتلاف الحكومي.

ومع ذلك، من المتوقع أن يكون التصويت مجزأ، ومن غير الواضح ما إذا كان "شولز" سيحصل على 50٪ أو أكثر من الأصوات اللازمة لتجنب اقتراع الإعادة في نوفمبر، وهو أمر قد يكون من الصعب عليه الفوز.

يقول المحللون وخبراء استطلاعات الرأي، إن أحد العوامل الحاسمة للأعضاء هو رأي المرشحين بشأن البقاء في الحكومة أو المغادرة.

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يريد العديد من الأعضاء من الحزب الديمقراطي الاشتراكي التخلي عن التحالف مع "ميركل" وإعادة اختراع نفسه في المعارضة. وبصفتها شريكًا صغيرًا لـ "ميركل" في 10 من 14 عامًا، فقد قادت أكبر اقتصاد في أوروبا، ويقولون إن الحزب الاجتماعي الديمقراطي كان عليه أن يتنازل كثيرًا عن السياسة.

ربما يؤدي الخروج إلى إجراء انتخابات مبكرة محفوفة بالمخاطر أو ربما حكومة أقلية - كلاهما خيارات غير جذابة للألمان المحبين للاستقرار، وفق ما أوردت "رويترز".

وفي سياق منفصل، وجه نائب رئيسة الحزب المسيحي الديمقراطي في ألمانيا، أرمين لاشيت، انتقادات واضحة لمقترح رئيسة الحزب ووزيرة الدفاع الألمانية، أنيغريت كرامب-كارنباور، بشأن إقامة منطقة حماية بقوات دولية في شمال سوريا.

وأشار "لاشيت"، إلى أن المقترح ينطوي على كثير من النقاط الغامضة، وقال: ”ماذا تقصد (الوزيرة) بهذا المقترح؟ هل تقصد مهمة للأمم المتحدة؟ هل تقصد مهمة قتالية؟ هناك الكثير من الأسئلة المفتوحة“.

كما عارض "لاشيت" وجهة نظر خليفة المستشارة أنجيلا ميركل في رئاسة الحزب بأن: ”ألمانيا تشارك منذ أعوام بآلاف الجنود ألمانيا تتولى مسؤولية ضئيلة في العالم، قائلاً لإحلال الاستقرار في أفغانستان.. ألمانيا موجودة في مالي، وعلى سواحل الصومال..

نحن نشطون على المستوى الدولي".