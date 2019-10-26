كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وسائل إعلام أمريكية تعلن مقتل مدني وإصابة شرطيين باشتباك في نيويورك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذرت قناة روسيا اليوم، نقلًا عن وسائل إعلام أمريكية بأن شرطيا دخل في غيبوبة، وأصيب زميله لدى محاولتهما اعتقال شخص أثار الذعر داخل قاعة تجميل في بروكلين بنيويورك.

وبحسب وسائل الإعلام الأمريكية، أن المشتبه به لقي مصرعه خلال المواجهة مع عناصر الشرطة، فيما أشارت قناة "ABC" إلى أن ضباطا تعرضوا للهجوم بعد أن حاولوا إخراج بائع متجول من صالون تجميل دخله قاصدا المرحاض.

وبدأ الرجل بالتبول في المتجر، وعند محاولة اعتقاله قاوم الشرطة الذين استخدموا الصاعق الكهربائي للسيطرة عليه، مضيفا أنه أصاب أحد عناصر الأمن بكرسي معدني في رأسه مما أدى إلى دخوله في غيبوبة، حسبما صرح رئيس دورية الشرطة رودني هاريسون.

وتابع هاريسون قائلا إن قوات الأمن تعاملت مع المشتبه به وأصابته بست رصاصات أردته قتيلا.

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وذكرت القناة الأمريكية أن الحادث رفع حصيلة ضحايا عمليات إطلاق النار من قبل الشرطة إلى 48، مقارنة بـ27 لنفس الفترة من العام الماضي.

وفي سياق آخر، أعلنت وسائل إعلام أمريكية، مقتل 4 أشخاص على الأقل بإطلاق نار في ولاية نيويورك بأمريكا.

وفتح رجل مسلح النار من غرفته التي يقطنها في الفندق بولاية لاس فيغاس على مهرجان موسيقي قبل عامين، ما أسفر عن مقتل 58 وجرح مئات آخرين.

وكان القاتل ستيفن بادوك داخل غرفته في الطابق الثاني والثلاثين مع مجموعة ضخمة من الأسلحة، عندما أطلق النار على آلاف المحتفلين بمهرحان موسيقي مع بدء الحفل الختامي في تلك الليلة. وبحسب صحيفة نيويورك تايمز كان هذا أعنف حادث إطلاق نار جماعي في التاريخ الأميركي الحديث.