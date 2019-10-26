كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماذا قال ترامب بشأن هواتف "آيفون" الحديثة؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على قرار عملاق التكنولوجيا "أبل"، بإلغاء الزر الرئيسي في هواتفها الحديثة نسبيا.

وأبدى ترامب، على حسابه الرسمي بموقع "تويتر" امتعاضه من القرار قائلًا: "إلى تيم (كوك، الرئيس التنفيذي للشركة): الزر في هاتف آيفون كان أفضل بكثير من لمس الشاشة".

ووجه ترامب تغريدته، إلى أكبر مسؤول في شركة "أبل" تيم كوك، الذي تناول العشاء مع الرئيس مرتين على الأقل وناقش معه قضايا تجارية في مناسبات مختلفة.

وينضم ترامب، الذي يستخدم "آيفون" إلى الكثير من عشاق أبل، الذين أبدوا استياءهم من التغيير الذي أعلنت عنها الشركة الأميركية العملاقة في عام 2017.

ويقول هؤلاء إن التغيير اضطرهم لاستخدام الشاشة التي تعمل باللمس لفتح الهاتف أو العودة إلى الشاشة الرئيسية، بدلا من استخدام هذا الزر.

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وبدأت "أبل" بيع هواتف "آيفون" التي لا تحتوي على زر رئيسي مع إطلاق الطراز "آيفون 10" في سبتمبر 2017، ولا تزال الشركة تبيع طرازا واحدا يستخدم الزر الرئيسي وهو "آيفون 8".

يستعد تطبيق Google Maps، لإتاحت ميزة جديدة بهواتف أيفون، وهي سهولة الإبلاغ عن حوادث الطرق وتباطؤ حركة المرور، على غرار جوجل لمستخدمي اندرويد.

وحسب موقع "Phonearena" الهندي، عند الإبلاغ عن حادث يمكنكم الضغط على زر جديد أسفل البوصلة في واجهة المستخدم للتنقل أثناء القيادة.

ومستخدمي أندرويد و iOS ليسوا سيتمكنون من الإبلاغ عن عمليات الإنشاء وإغلاق الممرات والمركبات المعطلة على الطريق.

وتطبيق Waze يعطي صورة دقيقة تمامًا لما يحدث على الطرق من حول المستخدم حتى يتمكن من الحصول على فكرة أفضل عن أحوال الطرق الحالية.

وقريبا فمن خلال تطبيق Waze سيتمكن كل من المستخدمين على كلتا المنصتين الرئيسيتين للهاتف من الإبلاغ عما يجرى، وبتفاصيل أوضح، بجانب تطبيق خرائط جوجل.