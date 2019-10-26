كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقرير: أمريكا لا تزال تريد من تركيا "الابتعاد" عن صفقة S-400 مع روسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لا تزال الولايات المتحدة تضغط على تركيا حتى لا تستخدم أنظمة الصواريخ الروسية إس -400، حيث وصلت الدفعة الأولى من الوحدات العسكرية المثيرة للجدل إلى تركيا في شهر يوليو، مما أثار غضب أكبر حلفاء أنقرة في حلف شمال الأطلسي، حسبما نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول كبير في وزارة الخارجية لم تكشف هويته قوله يوم الجمعة.

وأشار المسؤول، إلى أن: "لا يزال هناك عمل لجعل الأتراك يبتعدون عن S-400s: سواء أوقف تشغيله أو أرسله مرة أخرى أو قم بتدميره، فما الذي لديك. لا تزال هذه مشكلة مستمرة. نحن نتحدث عن إعادة الوساطة، وإعادة معالجة، والمصالحة. هذا ليس خارج الطاولة".

وادعى المسؤول أن: "ليس الجميع هو الرئيس أردوغان في الحكومة التركية وأنه كان هناك أتراك قالوا في وقت سابق، إننا نفضل ألا نعرض أنفسنا لخطر النفوذ الروسي، لكننا لا نعرض أنفسنا لخطر عزل أنفسنا عن شركاء حلف شمال الأطلسي، نحن لا نفضل وضع أنفسنا بمعزل عن واشنطن".

وأصر المسؤول على أنه في ظل أفضل السيناريوهات، لن تقوم تركيا أبدًا بشراء أي مكون من مكونات نظام S-400.

واضافوا: "ولكن الآن بعد أن تم تجاوز هذا الخط، فإن الأمر يتعلق بكيفية عزل وتقسيم ذلك وتحييده والمضي قدمًا [...] لكن الأمر أصعب بكثير مما كان عليه من قبل".

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في وقت سابق من هذا الأسبوع، قدمت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي تشريعًا يُعرف باسم "مشروع قانون العقوبات التركي" يقترح إجراءات تقييدية "واسعة النطاق" ضد أنقرة بسبب اتفاقية شراء نظام الصواريخ S-400 مع موسكو.

تأتي هذه التصريحات في الوقت الذي نقلت فيه صحيفة "ديلي صباح" التركية الحكومية عن مصادر محلية قولها، إن أنقرة على وشك إبرام صفقة مع موسكو لشراء طائرات مقاتلة روسية من طراز سو 35 المتقدمة، فضلاً عن اتفاق للمشاركة في تصنيع بعض المكونات من هذه الطائرات.

وأكدت المصادر، أن المسؤولين الأتراك والروس يجرون محادثات حول بيع ما مجموعه 36 طائرة من طراز Su-35 إلى تركيا، بعد شهرين من زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان للمعرض الجوي MAKS خارج موسكو.

بعد فترة وجيزة، أكد "أردوغان"، أن المفاوضات بشأن تسليم طائرات Su-35 إلى أنقرة جارية، على الرغم من أن وزير الخارجية في البلاد مولود جاويش أوغلو نفى في وقت سابق إجراء مثل هذه المحادثات.

وقبل ذلك، أعلنت واشنطن قرارها بتعليق مشاركة تركيا في برنامج F-35 الدولي بسبب شراء أنقرة للطائرات S-400، مضيفة أنه سيتم إزالتها بالكامل من المشروع بحلول أواخر مارس 2020. وبموجب هذا البرنامج، قامت تركيا بطلب أكثر من 100 طائرة مقاتلة من طراز F-35.

تزعم الولايات المتحدة أن أنظمة S-400 لا تتوافق مع أسلحة الدفاع الجوي لحلف الناتو ويمكن أن تعرض عمليات الطائرات الحربية من طراز F-35 للخطر. وهددت واشنطن مرارًا بفرض عقوبات على أنقرة بسبب شرائها طائرات S-400.