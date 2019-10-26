سياسي يمني يكشف لــ "الخليج 365 كواليس ما يحدث في مدينة تعز الآن

قال الناشط السياسي اليمني عبدالحكيم مغلس ، بأن ما يحدث في تعز، هي احتجاجات على الفشل الإداري والأمني والعسكري والفساد الذي يمارسة القائمين على السلطة المحلية المدنية في المحافظة.

وأضاف في تصريحات خاصة لــ "الخليج 365، بأن هناك برنامج تصعيدي لهذه الإحتجاجات التي نظمها مجموعة من ناشطي تعز.

وكشف بأن هذه الاحتجاجات ابتدأت عبر مواقع التواصل الاجتماعي منذ ما يقارب الأسبوع، عبر حملة حملت وسم #يكفي_صمت، لحق ذلك المطالبة برحيل جميع قيادات السلطة المحلية ابتداءا بمحافظ المحافظه ووكلاءه ومديري المكاتب التنفيذية وكذا القادة العسكريين؛ وبإنهاء حالة المحاصصة الحزبية التي تشكل أساس الفساد في المحافظة.

وقال إن اليوم تم نقل هذه الاحتجاجات إلى الشارع عبر مسيرة سلمية حملت ذات المطالب.

وتشهد مدينة تعز في هذه الأثناء، إحتشاد المئات من أبناء المحافظة للإحتجاج ضد السلطات المحلية والأمنية والعسكرية الموالية لحزب الإصلاح، ذراع الإخوان في اليمن، والتي تبسط سيطرتها على مختلف مفاصل الدولة .

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ودعا ناشطون سكان مدينة تعز للنزول إلى الشوارع اليوم السبت للمطالبة بإقالة قيادة المحافظة المتهمة بالفساد .

ووجهت الدعوة للطلاب والموظفين والعمال والمدنيين والعسكريين، للمشاركة في التظاهرة المطالبة بتغيير منظومة الفساد في السلطة المحلية والجيش والأمن وإقالة جميع الفاسدين.

واتهم المحتجون قيادة الإخوان باستثمار معاناتهم وإهمالهم، وطالبوا بإقالة قيادات السلطة المحلية وقادة الألوية العسكرية باعتبارهم السبب الرئيس في استمرار معاناة الجرحى قبل أن يغلقوا مقر المحافظة، ومقر اللجنة الطبية العسكرية المعنية بمعالجة الجرحى.

وتم تريد هتافات تندد بـ فساد السلطة المحلية والقيادة العسكرية والجهات المعنية بملف الجرحى.