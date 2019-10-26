كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العراق.. اعتصامات مفتوحة في ساحات التظاهر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت قناة روسيا اليوم، بأن مجموعات من المحتجين في بغداد ومحافظات عراقية أخرى تستعد لتنظيم اعتصامات مفتوحة في ساحات التظاهر رغم الإجراءات الأمنية المشددة.

وذكرت مصادر حكومية، أن "المتظاهرين في ساحة التحرير ببغداد يستعدون الآن لبدء اعتصام مفتوح، وكذلك في محافظات البصرة وذي قار وميسان والمثنى".

وقالت المصادر، إن "القوات الأمنية تسعى إلى حصر الاحتجاجات في مكان واحد ومنع توسعه"، حيث أن فكرة الاعتصامات لا تروق للحكومة وتخشى أن تتسبب بتفاقم الوضع أكثر.

وأفاد مراسل RT في بغداد بأن "المئات ما زالوا يتجمعون في ساحة التحرير ويحاولون الوصول إلى المنطقة الخضراء، بينما يتوافد العشرات من المتظاهرين من مناطق أخرى للانضمام إليهم".

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وكانت الداخلية العراقية أكدت في وقت سابق من اليوم أن "التظاهرات انحرفت عن مسارها والبعض استغلها للاعتداء على الممتلكات، وأن القوات الأمنية التزمت بالمعايير المتبعة لفض التظاهرات".

وأعلنت وزارة الداخلية العراقية، أن القوات الأمنية لم تستخدم السلاح الناري أو القوة المفرطة تجاه المتظاهرين إطلاقا، حسبما ذكرت وكالة سبوتنيك.

وقد أوضحت الداخلية العراقية، أنه "تم إصدار أوامر قبض ضد من اعتدوا على المباني الحكومية والمدارس والممتلكات العامة والخاصة ومقرات الحركات السياسية".

وذكر البيان، أن "سقوط قتلى وجرحى خلال الاحتجاجات في العراق جاء نتيجة صدامات مع حماية المؤسسات ومقرات القوى السياسية".