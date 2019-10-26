زيت أركان.. المطلوب الأول في السوق العالمية للمنتجات التجميلية

حقق زيت الأركان المغربي معاملات، وصلت إلى 70.3 مليون دولار أمريكي في عام 2018، ومن المتوقع أن يرتفع بمعدل سنوي نسبته 20.7 في المائة خلال الفترة المقبلة، وانتعش سوق زيت الأركان بفعل تفضيل المستهلكين لمكوناته الطبيعية، كما أصبحَ المطلوب الأول في السوق العالمية للمنتجات التجميلية، وفقًا لتقرير “الرؤية الكبرى” للأبحاث الدولي.

ويستخدم زيت الأركان في علاج الشعر، وفي منتجات العناية بالبشرة، ويتميز بخصائص واقية من مضادات الأكسدة، والقلب، والأوعية الدموية، وله أيضًا تأثيرات لخفض الدهون الثلاثية، والكوليسترول.

وزيت أركان المغربي يحتوي على مكونات مثل اللوبيول، والأحماض الدهنية أوميجا3 ، وأوميجا 6، ومضادات وبيتا أميرين وبوتيروسبيرمول،وتريتربينويدات.

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وأفاد تقرير أن هذا المزيج المعقد دفع الشركات المصنعة للعديد من مستحضرات التجميل والمنتجات الطبية، والعلاج العطري إلى دمج زيت الأركان في منتجاتها، وهذا بدوره من المتوقع أن يعزز نمو سوق زيت أركان المغربي، خلال السنوات المقبلة.

ويميل مصنعو منتجات العناية الشخصية، ومستحضرات التجميل نحو زيادة استهلاك زيت الأركان في مستحضرات التجميل المتقدمة لضمان صحة البشرة والشعر.

ومن المتوقع أن تزيد مثل هذه المبادرات في الطلب الإجمالي على زيت أركان المغربي في قطاع تطبيق مستحضرات التجميل، وفي التغذية الصحية.