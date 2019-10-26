ماء العينين: القانون الجنائي ليس نصا مقدسا.. والحرية الفردية غير مفصولة عن السياسة ومناقشتها مثل مناقشة الفقر – فيديو

قالت ماء العينين، البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، إن النقاش، والجدل الدائر حول الحريات الفردية في المغرب، ليس نقاش طرف، وإنما هو أولوية، مثل محاربة الفقر، والبطالة.

وأضافت ماء العينين، في حديثها لـ”اليوم24″، أنه على البرلمان أخذ المبادرة، وممارسته اختصاصه الدستوري، وفتح نقاش عقلاني علمي، يستحضر معه المقاربة الاجتماعية، والنفسية، والاقتصادية، والدينية، ويطور من خلالها كيفية تعديد القانون، وفق نتائج النقاش.

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وأشارت المتحدثة نفسها أن حزب العدالة والتنمية إلى حدود اللحظة، لم يقدم رأيا متكاملا، أو ورقة عن الموضوع، مؤكدة أن الحزب ليس له موقف عن الحريات الفردية لأنه موضوع عميق جدا، ويحتاج إلى دراسة معمقة لإنتاج موقف واضح.