منجب: 15 سنة لـبوعشرين حكم انتقامي.. هذا عيب وعار وقلة مروءة

تعليقا على الحكم الاستئنافي الذي رفع العقوبة الحبسية في حق توفيق بوعشرين، مؤسسة “أخبار اليوم” و”اليوم 24″، قال الناشط الحقوقي المعطي منجب “ها هي من جديد بلادنا تؤكد تقهقرها على سلم الحرية والعدل”.

وأضاف منجب في تدوينة بالفايسبوك، عقب الحكم: “النخبة المتحكمة في الأمور استعملت أجهزة المخابرات لفبركة ملف سيشهد التاريخ أنه مزور”، وأضاف “هذا حكم انتقامي من صحافي ربما قسا أحيانا أكثر من اللازم على رجالات الدولة الأقوياء”.

وزاد: “أن يصل انتقام المتحكمين في السلطة إلى الحكم بـ15 سنة سجنا نافذا، فهذا عيب وعار وقلة مروءة”، مشيرا إلى أن “توفيق حوكم على أساس التلبس وهو لم يعتقل متلبسا، ثم قالت المحكمة إن كلمة التلبس كانت خطأ مطبعيا، كما قالت إن اعتقال صحافية أخبار اليوم هاجر الريسوني كان صدفة”.

ويرى المتحدث أن “المتحكمين في الأمور يمرغون العدالة في التراب، وسمعة المغرب والمغربيات ألحقت بها صحافة التشهير التابعة للأجهزة ضررا كبيرا”.

وتسائل منجب “هل يفكر هؤلاء في مستقبل البلاد، إنهم يضعونها على كف عفريت، فالظلم يولد الغضب، والغضب هو أبو الثورة وأمها”.