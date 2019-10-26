كانوا يدخلون دون رخصة سياقة.. المغرب ينهي تسيُّب السائقين الإسبان

أعلنت السلطات المغربية أن زمن التساهل مع الدرّاجات النارية الإسبانية، التي تدخل المغرب عبر معبر باب سبتة المحتلة، قد ولى، وأن على كل من يرغب في ولوج الجانب المغربي أن يحترم قانون رخصة سياقة الدراجات النارية بالمملكة. في المقابل، هناك من يرى أن الإجراء الجديد هو مجرد رد مغربي على سلطات سبتة التي تفْرِض على السائقين المغاربة الخضوع كليا لقانون السياقة الإسباني.

في هذا الصدد، حجزت عناصر الأمن في نقطة المراقبة بمعبر باب سبتة حوالي 30 دراجة نارية، ظهر يوم الثلاثاء الماضي، بعد إقدام أصحابها على ولوج الجانب المغربي دون رخصة السياقة «A1»، الخاصة بالدراجات النارية الخفيفة التي تكون أسطوانتها تتراوح بين cc50 سنتمترا مكعبا وcc125 سنتمترا مكعبا، وهي ضرورية وإلزامية لقيادة هذا النوع من الدراجات بالمغرب. جل السائقين الذين حُجزت دراجاتهم كانوا يحملون رخصة السياقة «B» الإسبانية، والتي تصلح في سبتة والجزيرة الإيبيرية فقط، وليس في الداخل المغربي.