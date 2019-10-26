مسؤول بالخارجية لـ”اليوم 24″: نراقب وضع المهاجرين بالخارج يوميا ونتدخل لإعادتهم بعد استيفاء الشروط

قال مصدر مسؤول بوزارة الخارجية، إن السلطات المغربية، تراقب عن كثب أوضاع المغاربة بالخارج وبشكل يومي، (في إشارة إلى المهاجرين غير الشرعيين العالقين بليبيا).

وأضاف المصدر المسؤول، في تصريح لـ”اليوم 24″، أنه “بمجرد استيفاء الشروط، تضمن السلطات إعادة المغاربة إلى وطنهم، بالتنسيق مع سلطات البلد المضيف”.

وأوضح المتحدث، أن العملية الأخيرة المتعلقة بإعادة المغاربة العالقين بليبيا، والتي انطلقت أول أمس الأربعاء، وتستمر حتى يوم غد السبت، “كانت قيد الإعداد لعدة أسابيع”.

وأضاف، “بعد تنفيذ إجراءات تحديد الهوية، اعتمادا على بصمات الأصابع، يتم إعداد وثائق السفر للمعنيين بالأمر”، مشيرا إلى أن “عمليات الإعادة الجماعية من ليبيا، انطلقت في 23 غشت الماضي من سنة 2017”.

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يذكر أنه تم أمس إعادة ثمانية مغاربة من العالقين بليبيا، كما تمت إعادة سبعة آخرون أول أمس، بحسب ما أعلن عنه جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في ليبيا، في صفحته الرسمية بالفايسبوك.

وقال النقيب، حسني أبو عيانة، مسؤول الإعلام في جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في طرابلس، إنه، “بعد تدشين المرحلة الجديدة من إعادة المهاجرين المغاربة، أول أمس، ستتم برمجة رحلات جديدة لإعادة باقي المهاجرين المغاربة غير الشرعيين، إلى بلدهم على دفعات، اليوم الجمعة وغدا السبت”.

وأوضح المتحدث، أن “المهاجرين غير الشرعيين المغاربة، تم إنقاذهم في عرض البحر المتوسط، بعدما كانوا متجهين إلى الشواطئ الأوروبية، عبر قوارب الموت”، مشيرا إلى أنه “تم إستخراج وثائق سفر مؤقتة للمهاجرين المغاربة، بالتعاون مع السلطات المغربية”.