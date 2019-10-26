بوريطة لـ”سبوتنيك”: المغرب يحتضن في مارس المقبل القمة العربية الروسية

كشف وزير الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، ناصر بوريطة، عن أن المغرب اقترح أن يحتضن الدورة المقبلة، للمنتدى الروسي العربي، مشيرا إلى أن “الجميع يرغب دائما في أن يأتي إلى المغرب”.

وقال بوريطة في تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية، إن “المغرب معروف أنه أرض اللقاءات وأرض المؤتمرات عبر التاريخ”، مضيفا، “كل سنة عندنا اجتماعات، في السنة المقبلة، في شهر مارس، سنحتضن المنتدى الروسي العربي، وهو عبارة عن اجتماع وزاري ينعقد مرة في السنة، مرة في روسيا ومرة في دولة عربية”.

وأضاف المسؤول الحكومي، الذي حلّ بروسيا قادما إليها من واشنطن، للمشاركة في القمة الروسية الإفريقية، أن قمة روسيا- أفريقيا حدث هام، لأنه “جاء في سياق خاص يشهد اضطرابات على المستوى الدولي”.

وقال بوريطة أيضا، “أفريقيا تتطور وتأخذ مصيرها بيدها، وقررت أن تضع أجندة لنفسها في مجال الأمن والسياحة والتنمية، ولتحقيق هذه الأجندة، أفريقيا يجب أن تعتمد على نفسها أولا، هناك مجموعة من المشاريع، ومنطقة تبادل حرة أفريقية، وفضاء جوي منفتح أفريقي، وإصلاحات هيكلية داخل الاتحاد الأفريقي”.