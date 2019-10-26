مهرجان القاهرة السينمائي يكرم المخرج شريف عرفة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يكرم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الحادية والأربعين المخرج المصري، شريف عرفة، عن مجمل أعماله وذلك "تقديرا لمسيرته المهنية الممتدة لأكثر من ثلاثة عقود".

وقال المهرجان في بيان يوم الجمعة إن عرفة (58 عاما) سيتسلم جائزة فاتن حمامة التقديرية في افتتاح المهرجان يوم 20 تشرين الثاني/ نوفمبر.

وعن هذا التكريم قال رئيس المهرجان محمد حفظي "المخرج شريف عرفة بلا شك أحد أيقونات السينما المصرية، يجيد استخدام سحر السينما في إبهار الجمهور، واستطاع في أعماله أن يجمع بين القيمة الفنية والجماهيرية".

وقدم عرفة، الذي تخرج في المعهد العالي للسينما، عشرات الأفلام للسينما المصرية أحدثها فيلم "الممر" الذي عرض بدور السينما هذا العام وتناول إحدى عمليات الجيش المصري خلال حرب الاستنزاف.

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ومن أشهر أفلامه "عبود على الحدود" و"اضحك الصورة تطلع حلوة" و"الإرهاب والكباب" و"طيور الظلام" و"فول الصين العظيم" و"مافيا" و"الجزيرة" و"ولاد العم".

وقال عرفة تعليقا على الجائزة "عندما رشحتني إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي للجائزة التقديرية التي تحمل اسم أيقونة الفن المصري والعربي فاتن حمامة شعرت بأن هذا التكريم من بلدي يطوق عنقي، وأن اسم سيدة الشاشة العربية يمنحني تقديرا استثنائيا".

وكان مهرجان القاهرة السينمائي أعلن في وقت سابق عن منح جائزة فاتن حمامة التقديرية أيضا للمخرج والممثل البريطاني، تيري جيليام.