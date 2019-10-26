الناصرة: 4 إصابات متفاوتة في شجار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب 4 شبان، صباح اليوم السبت، بإصابات متفاوتة في شجار وقع في أحد أحياء مدينة الناصرة.
وعلم أن شابا، يبلغ من العمر 21 عاما، قد تعرض للطعن خلال شجار وقع في حي بير الأمير في الناصرة.
ووصفت إصابة الشاب بالمتوسطة، وتم نقله إلى مستشفى "رامبام" في حيفا لتلقي العلاج.
كما أصيب في الشجار ثلاثة شبان آخرون، ووصفت إصاباتهم بالطفيفة، ونقلوا إلى مستشفيات الناصرة لتلقي العلاج.
وباشرت الشرطة التحقيق، دون أن ترد أية أنباء عن اعتقال مشتبه بهم.
ويأتي هذا الشجار بينما تتواصل الفعاليات ضد العنف والجريمة في المجتمع العربي في البلاد، مع تفاقم هذه الظواهر الخطيرة، في ظل تواطؤ الشرطة وتقاعسها عن مكافحة الجريمة.
وكانت آخر فعالية احتجاج مسيرة شموع صامتة نظمت في مدينة عكا، مساء الجمعة، وذلك في أعقاب مقتل الشاب تيسير الفار (35 عاما) مساء الخميس، وهي ثالث جريمة قتل تشهدها المدينة في الآونة الأخيرة.
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