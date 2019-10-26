271 ضحية منذ مطلع 2019: مصرع امرأة في حادث طرق

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقيت امرأة مصرعها، صباح اليوم السبت، في حادث طرق نجم عن تصادم مركبة خصوصية بحافلة على شارع "781"، قرب مدخل قرية عبلين، ما يرفع عدد ضحايا الطرق منذ مطلع العام الحالي إلى 271.

وعلم أن سائقة المركبة الخصوصية (30 عاما) قد لقيت مصرعها على الفور في مكان الحادث، بينما أصيب ثلاثة من ركاب الحافلة بحالة من الهلع، وتم نقلهم إلى مستشفى "رامبام" في مدينة حيفا.

وأكد أحد أفراد طاقم الإسعاف الذي وصل إلى مكان الحادث أن سائقة المركبة الخصوصية علقت بداخلها بينما كانت في حالة حرجة، ومصابة بعدة إصابات خطيرة.

وأضاف أنه خلال عملية تخليصها من المركبة قدمت لها إسعافات أولية، بما في ذلك التنفس الاصطناعي والأدوية، ولكن لم يكن بالإمكان إنقاذ حياتها.

ولم تتضح بعد هوية ضحية الحادث.

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يشار في هذا السياق إلى أن يوم أمس، الجمعة، قد شهد مصرع أربعة أشخاص في حوادث الطرق، بيهم فتى (15 عاما) صدمته مركبة في أسدود، وسائق (24 عاما) تعرض للدهس بعد انقلاب مركبته وسط البلاد، وثالث (30 عاما) كان يقود دراجة نارية عندما صدم مركبة في القدس، والفتى خالد أحمد دباح (14 عاما) من قرية دير الأسد والذي صدمته مركبة بينما كان يقود دراجته الكهربائية.

وبحسب "السلطة الوطنية للأمان على الطرق"، فإن ضحية حادث التصادم مع الحافلة، اليوم، هي الضحية الـ25 في 21 حادث طرق كانت الحافلات طرفا فيها منذ مطلع العام الحالي.

كما تعتبر الضحية رقم 271 من بين ضحايا حوادث الطرق منذ مطلع العام الحالي، أي بزيادة 34 ضحية مقارنة بالفترة الموازية من العام الماضي.

واعتبر رئيس جمعية "ضوء أخضر (أور ياروك)" أن هذا العام هو عام فشل للحكومة الإسرائيلية، بينما يدفع المواطنون الثمن.