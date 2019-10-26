تسلل إلى السجن... ليصالح صديقته

القدس - بواسطة محمد عز العرب - دفعت لوعة الحب والفراق مراهقا ألمانيًا إلى اقتحام سجن في مدينة فيشتا، غربي ألمانيا، لاستعادة الوصال مع حبيبته السابقة.
ولاقتحام السجن تسلق الشاب، البالغ 18 عاما، جدارا يبلغ ارتفاعه أربعة أمتار ثم وصل إلى زنزانة الفتاة عبر نوافذ عليها قضبان، وضبط أفراد حراسة السجن الشاب، وبعد رفضه النزول، تمت الاستعانة بقوات الإطفاء لإنزاله عن طريق سلم، وفق ما نشرته وكالة الأنباء الألمانية، "د ب أ".
لم يتبين بعد ما إذا كان المراهق المغامر فاز بقلب صديقته المراهقة هي الأخرى (18 عاما)، والتي أبلغته بالانفصال عنه عبر الهاتف.
وذكرت محطة "إن دي آر" الإذاعية المحلية أن الشاب كان شبه عار، بعد أن تجرد من معظم ملابسه لتجنب الأسلاك الشائكة.
ويتم التحقيق ضد الشاب حاليا بتهمة اقتحام السجن والاتصال غير المصرح به مع مساجين.
يشار إلى أن الشاب أصيب بجرح بسيط خلال اقتحامه السجن.
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