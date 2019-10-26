المتحدث باسم الحكومة العراقية: عبدالمهدي سيقدم طلبا للبرلمان لإجراء تعديل وزاري

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال المتحدث باسم الحكومة العراقية، السبت، إن رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي سيقدم طلبا للبرلمان لإجراء تعديل وزاري.

وأضاف المتحدث باسم الحكومة أن نحو 5 وزارات سيطالها التعديل الوزاري في محاولة لتحسين كفاءة الحكومة.

ويستعد مجلس النواب العراقي لعقد جلسته الاستثنائية ظهر اليوم السبت، لمناقشة مطالب المتظاهرين وقرارات مجلس الوزراء، وتنفيذ حزم الإصلاحات التي أعلنت عنها الحكومة العراقية، وسط توقعات بعدم اكتمال النصاب.

وشهد العراق الجمعة يوما داميا إثر استخدام مليشيات الحشد الشعبي التابعة لإيران والقوات الأمنية الخاضعة لها الرصاص الحي والدهس والغاز المسيل للدموع بكثافة ضد المتظاهرين السلميين المطالبين بتغيير العملية السياسية وإنهاء النفوذ الإيراني في العراق.