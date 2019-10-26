القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال فرناندو لويس ليموس إيجريجا سفير جمهورية البرازيل لدى الإمارات العربية المتحدة إن بلاده تسعى إلى مستوى جديد من التعاون والعلاقات مع الإمارات.
وأضاف السفير البرازيلي بأبوظبي، في تعليقه على زيارة الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو إلى الإمارات، السبت، أن البرازيل من أوائل الدول التي اعترفت باستقلال الإمارات، وقيام الاتحاد، وافتتحت سفارتها في أبوظبي قبل 41 عاما.
ويصل رئيس البرازيل السبت إلى الإمارات في مستهل جولة خليجية بينها السعودية، سيبحث خلالها مسارات العلاقات الثنائية المتميزة بين الإمارات والبرازيل وفرص تعزيز مجالات التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في المجالات كافة.
وأكد السفير البرازيلي أن الزيارة تأتي في وقت مهم، حيث يحتفل البلدان بمرور 45 عاما على العلاقات الدبلوماسية، مؤكدا أن البلدين تعاونا خلال هذه الفترة في العديد من القضايا.
وأشار إلى أن الإمارات وقعت مع البرازيل اتفاقية في عام 2017 للسماح بالسفر بدون تأشيرة بين البلدين، كما وقعا في العام الماضي على اتفاقات بشأن تجنب الازدواج الضريبي وتسهيل الاستثمارات.
كانت هذه تفاصيل خبر سفير البرازيل لدى أبوظبي: نسعى لمستوى جديد من العلاقات مع الإمارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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