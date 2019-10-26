الرئيس البرازيلي يصل الإمارات في جولة خليجية تشمل السعودية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 أكتوبر 2019

متابعات_الخليج 365

يصل الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو اليوم السبت إلى الإمارات في مستهل جولة خليجية تشمل المملكة العربية السعودية.



ونقلت وكالة "رويترز" عن كينيث نوبريجا، أمين شؤون المفاوضات الثنائية مع الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا في وزارة الخارجية البرازيلية، أن بولسونارو سيسعى لتعزيز التجارة والاستثمارات مع الدول الثلاث للمساهمة في إنعاش الاقتصاد البرازيلي.

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وكان الرئيس البرازيلي استقبل في مارس/آذار الماضي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وجرى خلال اللقاء بحث مسارات العلاقات الثنائية المتميزة بين الإمارات والبرازيل وفرص تعزيز مجالات التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في المجالات كافة.

كذلك تم تبادل وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة، وبحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد بولسونارو أهمية الزيارة في تنمية العلاقات الثنائية بين الإمارات والبرازيل والمضي قدماً نحو تعزيز التعاون المشترك في المجالات كافة.