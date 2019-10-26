"العميلة" الروسية ماريا بوتينا تصل إلى موسكو









اسماء السيد - موسكو: أعلنت وكالات الأنباء الروسية أن ماريا بوتينا الشابة الروسية التي صدر عليها حكم في الولايات المتحدة لمحاولتها اختراق الأوساط السياسية الأميركية، حطت في موسكو قبيل ظهر السبت.

وبوتينا هي المرأة الروسية الوحيدة التي أدينت في التحقيق في تدخّل موسكو في السياسة الداخلية للولايات المتحدة، وقد نسجت علاقات مع الرابطة الوطنية للبنادق، اللوبي المؤيد للأسلحة.

أفرج عنها الجمعة من سجن تالاهاسي العاصمة الإدارية لولاية فلوريدا، وغادرت ميامي، وحطت في مطار شيريميتييفو في موسكو.

